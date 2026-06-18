Mladi reprezentativac Austrije Kojzek treće pojačanje Partizana

Politika pre 41 minuta
Mladi reprezentativac Austrije Kojzek treće pojačanje Partizana

Dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone

Austrijski fudbaler Erik Kojzek prešao je iz Volfsbergera na pozajmicu u Partizan, saopštio je danas beogradski klub. Kojzek (20) je treće pojačanje koje je Partizan danas predstavio, posle Milana Aleksića i Čaka Traorea. On u Partizan dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone. „Dres sa brojem 9, koji su kroz istoriju nosili mnogi veliki fudbaleri Partizana, u novoj sezoni nosiće Erik Kojzek, mladi reprezentativac Austrije. Rođen je 2.
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