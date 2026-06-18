Mladi reprezentativac Austrije Kojzek treće pojačanje Partizana
Politika pre 41 minuta
Dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone
Austrijski fudbaler Erik Kojzek prešao je iz Volfsbergera na pozajmicu u Partizan, saopštio je danas beogradski klub. Kojzek (20) je treće pojačanje koje je Partizan danas predstavio, posle Milana Aleksića i Čaka Traorea. On u Partizan dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone. „Dres sa brojem 9, koji su kroz istoriju nosili mnogi veliki fudbaleri Partizana, u novoj sezoni nosiće Erik Kojzek, mladi reprezentativac Austrije. Rođen je 2.