Mladi reprezentativac Austrije Kojzek treće pojačanje Partizana

Dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone

Austrijski fudbaler Erik Kojzek prešao je iz Volfsbergera na pozajmicu u Partizan, saopštio je danas beogradski klub. Kojzek (20) je treće pojačanje koje je Partizan danas predstavio, posle Milana Aleksića i Čaka Traorea. On u Partizan dolazi na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa na kraju sezone. „Dres sa brojem 9, koji su kroz istoriju nosili mnogi veliki fudbaleri Partizana, u novoj sezoni nosiće Erik Kojzek, mladi reprezentativac Austrije. Rođen je 2.