Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji

Politika pre 1 sat
Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji

Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD

PARIZ – Predsednik Francuske Emanuel Makron poželeo je dobrodošlicu u Versajski dvorac američkom predsedniku Donaldu Trampu rekavši da je u Versaju zapečaćeno prijateljstvo dva naroda u istoriji, saopštila je Jelisejska palata. Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD. „Ovde gde je sve počelo. Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji”, objavio je na svom X nalogu
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