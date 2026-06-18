Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD

PARIZ – Predsednik Francuske Emanuel Makron poželeo je dobrodošlicu u Versajski dvorac američkom predsedniku Donaldu Trampu rekavši da je u Versaju zapečaćeno prijateljstvo dva naroda u istoriji, saopštila je Jelisejska palata. Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD. „Ovde gde je sve počelo. Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji”, objavio je na svom X nalogu