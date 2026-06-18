Kurs evra danas 117,3899 dinara

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3899 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 101,2156 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,3 odsto.