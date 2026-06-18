Kurs evra danas 117,3899 dinara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Kurs evra danas 117,3899 dinara

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3899 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 101,2156 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,3 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 18. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 18. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNovi SadNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Ulazimo u završnu fazu: Evo kako teku radovi na novoj podzemnoj garaži u centru Beograda, otvaranje moguće do Nove godine

Ulazimo u završnu fazu: Evo kako teku radovi na novoj podzemnoj garaži u centru Beograda, otvaranje moguće do Nove godine

Kurir pre 0 minuta
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 18. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 18. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 20 minuta
Jedan zaposleni, 250 miliona dolara i problem koji tek dolazi

Jedan zaposleni, 250 miliona dolara i problem koji tek dolazi

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Kina i Srbija u OIE - Investicije usporile, ali veliki projekti ostaju u igri

Kina i Srbija u OIE - Investicije usporile, ali veliki projekti ostaju u igri

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Vozinha je koštao jednog kladioničara milion dolara, a sebi doneo mnogo više

Vozinha je koštao jednog kladioničara milion dolara, a sebi doneo mnogo više

Bloomberg Adria pre 25 minuta