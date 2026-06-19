„Linglong”: sarađujemo sa nadležnima u slučaju nastradalog radnika

Politika pre 43 minuta
„Linglong”: sarađujemo sa nadležnima u slučaju nastradalog radnika

Kompanija još uvek ne želi da deli dodatne informacije

Kompanija „Linglong” u Zrenjaninu potvrdila je da je u pogonu fabrike sinoć nastradao njihov zaposleni tokom obavljanja radnih aktivnosti i izrazila saučešće porodici, prijateljima i svim kolegama preminulog. U saopštenju Linglong Internešnal Jurop Zrenjanin se navodi da su odmah po saznanju o događaju obaveštene sve nadležne institucije koje preduzimaju mere iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti ovog nesrećnog slučaja. „Kompanija u potpunosti
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