„Linglong”: sarađujemo sa nadležnima u slučaju nastradalog radnika

Kompanija još uvek ne želi da deli dodatne informacije

Kompanija „Linglong” u Zrenjaninu potvrdila je da je u pogonu fabrike sinoć nastradao njihov zaposleni tokom obavljanja radnih aktivnosti i izrazila saučešće porodici, prijateljima i svim kolegama preminulog. U saopštenju Linglong Internešnal Jurop Zrenjanin se navodi da su odmah po saznanju o događaju obaveštene sve nadležne institucije koje preduzimaju mere iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti ovog nesrećnog slučaja. „Kompanija u potpunosti