Finale Zvezda Granda: Nakon meseci uzbudljivih nastupa saznajemo ko pobeđuje

B92 pre 2 sata
Finale Zvezda Granda: Nakon meseci uzbudljivih nastupa saznajemo ko pobeđuje

Finaliste sa nestrpljenjem očekuju i voditelji Ana Sević, Milan Mitrović i Voja Nedeljković, koji će zajedno sa publikom ispratiti završnicu još jedne nezaboravne sezone.

Nakon meseci uzbudljivih nastupa, velikih emocija i vrhunskih muzičkih duela u najboljem muzičkom šouu "Zvezde Granda" na Prvoj televiziji uživo u subotu od 21.00 saznajte ko će od takmičara biti proglašen za najboljeg. Kandidati ove sezone predstaviće se, ove subote, poslednji put milionskom auditorijumu i stručnom žiriju, koji će ove godine imati posebnu ulogu u odlučivanju o pobednicima. Finaliste sa nestrpljenjem očekuju i voditelji Ana Sević, Milan Mitrović i
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