„Istorija“ trajala pet sati

Danas pre 2 sata  |  Živa Vekecki
„Istorija“ trajala pet sati

Novinari, sportski pogotovu, vole neki događaj da proglase „istorijskim“ iako su i sami (verovatno) svesni da to nema blage veze sa istorijom, da će vrlo brzo otići u zaborav, sećaće ga se, najverovatnije, samo akteri tog događaja.

Najsvežiji primer je deveti dan Svetskog prvenstva u fudbalu. Nije bilo medija koji nije objavio da je Ismael Saibari postigao „istoriski“ gol na ovom Mundijalu. Naime, Marokanac je na utakmici protiv Škotske postigao gol posle samo 70 sekundi. „Istorija“ je trajala nepunih pet sati. Na utakmici Paragvaj – Turska Matijasu Galarzau bilo je potrebno samo 65 sekundi da se upiše u listu strelaca. Hoće li ovaj „istorijski“ gol opstati teško je reći, ali je siguno da se
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