U Boliviji proglašeno vanredno stanje

Danas pre 1 sat  |  Beta
U Boliviji proglašeno vanredno stanje

Predsednik Bolivije Rodrigo Paz danas je u toj zemlji uveo vanredno stanje kako bi mogao da rasporedi vojsku i uspostavi red nakon što su protesti i blokade puteva u poslednjih 50 dana izazvali trgovinsku i ekonomsku krizu.

Iako naredba o vanrednom stanju stupa na snagu odmah, Paz mora da obavesti Kongres u roku od 24 sata, koji u roku od naredna 72 sata može da odobri ili odbije meru, prenosi agencija Rojters (Reuters). Demonstrantske grupe, od kojih mnoge saveznice bivšeg levičarskog predsednika Evo Moralesa, blokirale su ključne puteve, čime su zaustavile kamione i blokirale snabdevanje hranom, gorivom i lekovima mnogim područjima, uključujući La Paz, administrativni centar
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