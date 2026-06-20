Guler nakon ispadanja Turske sa SP: Stidimo se

Nakon poraza od Australije i Paragvaja Turska je završila prvenstvo

Reprezentacija Turske doživela je novu blamažu na velikim takmičenjima i ovog puta ispala sa Svetskog prvenstva već posle dva kola. Arda Guler trebalo je da bude predvodnik ove generacije na Mundijalu, a da se Turci bore sa SAD-om za prvo mesto u grupi. Ipak, nakon poraza od Australije i Paragvaja Turska je završila prvenstvo i sada joj prakitčno ostaje samo revijalna utakmica sa domaćinom. Ofanzivac Real Madrida bio je skrhan nakon meča. Turska u dve utakmice nije