Guler nakon ispadanja Turske sa SP: Stidimo se

Politika pre 4 sati
Guler nakon ispadanja Turske sa SP: Stidimo se

Nakon poraza od Australije i Paragvaja Turska je završila prvenstvo

Reprezentacija Turske doživela je novu blamažu na velikim takmičenjima i ovog puta ispala sa Svetskog prvenstva već posle dva kola. Arda Guler trebalo je da bude predvodnik ove generacije na Mundijalu, a da se Turci bore sa SAD-om za prvo mesto u grupi. Ipak, nakon poraza od Australije i Paragvaja Turska je završila prvenstvo i sada joj prakitčno ostaje samo revijalna utakmica sa domaćinom. Ofanzivac Real Madrida bio je skrhan nakon meča. Turska u dve utakmice nije
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