U Novom Sadu u toku protest studenata u blokadi

RTV pre 43 minuta  |  Tanjug
U Novom Sadu u toku protest studenata u blokadi

NOVI SAD - U Novom Sadu danas je, malo posle 19 časova završen protest na koji su pozvali studenti u blokadi, ne navodeći konkretan povod, već da bi, kako su naveli, podsetili da je "Srbiji potrebna promena".

Protest je održan na turbo kružnom toku na Limanu, a Bulevar cara Lazara još uvek je zatvoren za saobraćaj. Studenti u blokadi govorili su o medijskom i pravnom sistemu u Srbiji, policiji i izborima. Govornici su ponovili zahtev za raspisivanje vanrednih izbora, tvrdeći da izborni uslovi nisu fer, a izneli su i kritike na račun policije, pravosuđa i na račun medija za koje tvrde da su pod kontrolom vlasti. Rekli su i da građani nemaju poverenje ni u policijske
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