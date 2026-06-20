VIDEO Studentski skup u Novom Sadu: "Borba do slobode"

Radio 021 pre 31 minuta  |  021.rs
VIDEO Studentski skup u Novom Sadu: "Borba do slobode"

Počinje skup u Novom Sadu na koji su pozvali studenti. Građani se okupljaju na turbo kružnom toku, a kolene stižu iz Limanskog parka i Kampusa. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

19.10 - Skup u Novom Sadu imao je u fokusu nekoliko tema - promene u prethodnih godinu i po dana, stanje u medijima, policiji i izborni uslovi. Kako je rečeno, Srbija nije Aleksandar Vučić, niti ovaj režim, već ona pripada građanima. Građani su pozvani da se pridruže studentima i da se uključe u izborni proces kroz učestvovanje u kampanji ili tako što će biti kontrolori na izborima. Skup je protekao bez incidenata. Kako je sve izgledalo i šta je rečeno, pročitajte
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