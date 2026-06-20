Ruskinje osvojile Evropu!

Sputnik pre 20 minuta
Ruskinje osvojile Evropu!

Posle nekoliko godina neizvesnosti, ograničenja i nastupa pod neutralnim statusom, rusko mačevanje ponovo šalje snažnu poruku evropskoj i svetskoj sportskoj javnosti. Ženska reprezentacija Rusije u sablji osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.

Trijumf u finalu protiv domaće selekcije mogao bi da označi početak novog perioda za jednu od najuspešnijih mačevalačkih sila sveta. U odlučujućem meču šampionata, održanom u francuskom Antoniju, Ruskinje su savladale domaćina rezultatom 45:39 i tako stigle do najvišeg postolja u ekipnoj konkurenciji. Tim su predvodile iskusna Jana Jegorjan i sestre Alina i Aleksandra Mihajlova, dok je Anastasija Šorohova bila u ulozi rezervne takmičarke. Posebnu težinu uspehu
Otvori na rs.sputniknews.com

Pročitajte još

UŽIVO: Prečka! Marokanci opet dodaju gas

UŽIVO: Prečka! Marokanci opet dodaju gas

Sport klub pre 1 dan
Nedović zapažen, Pariz ima dve meč lopte za odbranu titule

Nedović zapažen, Pariz ima dve meč lopte za odbranu titule

Sport klub pre 1 dan
Veliki podvig Pariza u Monaku, "kneževi" ustuknuli pred moćnim Stivensom

Veliki podvig Pariza u Monaku, "kneževi" ustuknuli pred moćnim Stivensom

Sportske.net pre 3 sata
Šmajhel osuo paljbu po Martinezu: "Prokockaće još jednu zlatnu šansu!"

Šmajhel osuo paljbu po Martinezu: "Prokockaće još jednu zlatnu šansu!"

B92 pre 3 sata
Ruskinje osvojile Evropu!

Ruskinje osvojile Evropu!

Sputnik pre 4 sati
Zašto na Mundijalu "pljušte" crveni kartoni i da li će rekord biti oboren

Zašto na Mundijalu "pljušte" crveni kartoni i da li će rekord biti oboren

RTS pre 8 sati
Rukometaši Partizana sa vajld kartom u Ligi šampiona

Rukometaši Partizana sa vajld kartom u Ligi šampiona

RTS pre 9 sati

Ključne reči

Evropsko prvenstvoAnastasijaRusijaFrancuskasport

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Maroka pobedili Škotsku na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Maroka pobedili Škotsku na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 30 minuta
Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Kurir pre 38 minuta
Ruskinje osvojile Evropu!

Ruskinje osvojile Evropu!

Sputnik pre 20 minuta
Marako minimlnim rezultatom pobedio Škotsku

Marako minimlnim rezultatom pobedio Škotsku

Euronews pre 20 minuta
Pao najbrži gol na Svetskom prvenstvu: Šokirao Brazilce, pa opet pokazao klasu

Pao najbrži gol na Svetskom prvenstvu: Šokirao Brazilce, pa opet pokazao klasu

Mondo pre 49 minuta