Ruskinje osvojile Evropu!

Posle nekoliko godina neizvesnosti, ograničenja i nastupa pod neutralnim statusom, rusko mačevanje ponovo šalje snažnu poruku evropskoj i svetskoj sportskoj javnosti. Ženska reprezentacija Rusije u sablji osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.

Trijumf u finalu protiv domaće selekcije mogao bi da označi početak novog perioda za jednu od najuspešnijih mačevalačkih sila sveta. U odlučujućem meču šampionata, održanom u francuskom Antoniju, Ruskinje su savladale domaćina rezultatom 45:39 i tako stigle do najvišeg postolja u ekipnoj konkurenciji. Tim su predvodile iskusna Jana Jegorjan i sestre Alina i Aleksandra Mihajlova, dok je Anastasija Šorohova bila u ulozi rezervne takmičarke. Posebnu težinu uspehu