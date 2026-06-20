Tramp: Nakon rata sa Iranom ne postoje granice mojoj moći

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je nakon rata sa Iranom otkrio da "ne postoje granice" njegovoj moći.

Tramp je više puta govorio o moći kroz prizmu uticaja na druge lidere, navodeći da su mu učesnici samita G7 verovali kada je u šali rekao da je "on šef", kao i da ga Izrael veoma poštuje i da će "raditi ono što on kaže". Razgovoro sa Trampom je napravljen nakon samita G7 u francuskom gradu Evijanu, a uoči objavljivanja knjige novinara Megi Haberman i Džonatana Svona sledeće nedelje, u kojoj otkriva da sebe poredi sa nekim od najmoćnijih vladara u istoriji.