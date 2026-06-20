Dejmon i studenti

Odakle onaj bedž na jakni zvezde britpopa?

Evo naprežem memoriju, vrtim unazad i nikako da se setim ko je i da li je poslao poruku krajem devedesetih srpskim studentima. Mislim od stranih muzičara da li je neko poslao. Kao da su to bili Prodigy i da je to bilo nakon dvehiljaditih. Kada se ukuca, izađu razne fejk vesti da je to bio R.E.M., čak i Bono… Ali proverom ne izađe ništa pouzdano a i mene mrzi da proveravam više, ali gotovo da sam siguran da je neko bio. Ali sigurno je sasvim da je pre neki dan