UŽIVO: Velika šansa Valverdea

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Velika šansa Valverdea

Posle boda osvojenog protiv prvog favorita turnira Zelenortska ostrva očekuju okršaj protiv drugog favorita Grupe H Urugvaja.

Okršaj u Majamiju na programu je tačno u ponoć po srednjeevropskom vremenu, a svu akciju možete pratiti na našem live blogu. Obe ekipe imaju po bod posle prvog kola i onaj ko bi pobedio napravio bi veliki korak ka plasmanu u eliminacionu fazu pred poslednje kolo. Remi bi takođe obe ekipe ostavio u konkurenciji, samo što bi se za Urugvaj situacija znatno zakomplikoval jer u poslednjem kolu igra protiv Španije. Veliki slavljenik biće golman Fernando Muslera, kome će
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