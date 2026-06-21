Mihajlo Simin osvojio bronzu!

Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je danas bronzanu medalju na Gran Slemu u Mongoliji u kategoriji do 81 kilograma.

Zvezdin prvotimac je došao i do prvih bodova u borbi za olimpijsku vizu za Igre 2028. godine u Los Anđelesu. Simin je u odlučujučem meču za bronzano odličje bio bolji od Belgijanca Matijasa Kasea, koga je bacanjem na juko savladao u produžetku regularnog dela borbe, u golden skoru. - Imao sam težak i dugačak dan danas, ali sam uspeo da nadjem volje i snage da ga izguram do kraja i osvojim bronzanu medalju. Većinom sam zadovoljan svojim preformansom, neke stvari