Lionel Mesi najbolji strelac u istoriji Svetskog prvenstva

Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao je danas najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.

On je u 38. minutu duela protiv Austrije postigao gol i doneo prednost Argentini. To je 17. gol Mesija na Svetskim prvenstvima. Mesi je na večnoj listi strelaca prestigao Nemca Miroslava Klosea koji je postigao 16 golova. Gol je postigao samo dva dana pre svog 39. rođendana, a posebno se ističe i podatak da je to šesti uzastopni meč na Mundijalima na kojem je zatresao mrežu.