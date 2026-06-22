Mesi: Nema favorita!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
Mesi: Nema favorita!

Lionel Mesi jedini je strelac za Argentinu na tekućem Mundijalu u Severnoj Americi, a gol razlika "albiselesta" u J grupi je 5:0 posle pobede 2:0 nad Austrijom u drugom kolu. „Veoma sam srećan zbog pobede.

Bila je ovo izuzetno važna pobeda, veoma teška utakmica za koju smo morali mnogo da radimo, a koja nam donosi mir i sigurnost za ono što sledi. Ovo je Svetsko prvenstvo i sve je veoma intenzivno i izjednačeno, ali srećni smo što smo osvojili šest bodova i obezbedili plasman dalje“, počeo je proslavljeni Argentinac, koji za dva dana slavi 39. rođendan. Mesi je postao najbolji strelac SP sa 18 golova, dva više od čuvenog nemačkog centarfora Miroslava Klosea, a
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