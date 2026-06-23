Evropa se guši u ekstremnom toplotnom talasu. Evo šta treba da znate

Nedeljnik pre 2 sata
Evropa se guši u ekstremnom toplotnom talasu. Evo šta treba da znate

Snažan i dugotrajan toplotni talas zahvatio je velike delove zapadne i centralne Evrope, dok meteorolozi izdaju najviša upozorenja zbog vrućina koje prete da obore junske temperaturne rekorde.

Evo najvažnijih informacija. Koliko će biti vruće? Andora, Austrija, Belgija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Slovenija, Španija i Švajcarska nalaze se pod najvišim stepenom upozorenja zbog vrućine. Najteži uslovi očekuju se u velikim delovima Britanije, Francuske i Španije, gde bi temperature mogle da dostignu ili premaše 40 stepeni Celzijusa. U Francuskoj se više od polovine zemlje nalazi pod crvenim alarmom, najvišim nivoom upozorenja za
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Evropa gori pod toplotnom kupolom: Sve što treba da znate o fenomenu "Omega blok" i smrtonosnim vrućinama koje donosi

Evropa gori pod toplotnom kupolom: Sve što treba da znate o fenomenu "Omega blok" i smrtonosnim vrućinama koje donosi

Nova pre 39 minuta
Opasana vrućina u većini Evrope, u Francuskoj se udavilo 40 ljudi

Opasana vrućina u većini Evrope, u Francuskoj se udavilo 40 ljudi

Serbian News Media pre 29 minuta
Istorijski toplotni talas paralisao Francusku: Izmeren najtopliji dan od 1947. godine!

Istorijski toplotni talas paralisao Francusku: Izmeren najtopliji dan od 1947. godine!

Dnevnik pre 19 minuta
Francuska gori na 44,3 stepena: Utopilo se 40 ljudi, zatvoreni Ajfelov toranj i Luvr

Francuska gori na 44,3 stepena: Utopilo se 40 ljudi, zatvoreni Ajfelov toranj i Luvr

Mondo pre 4 minuta
Ekstremna vrućina u Francuskoj – 40 žrtava, rekordna 44 stepena, zatvoreni Luvr i Ajfelova kula

Ekstremna vrućina u Francuskoj – 40 žrtava, rekordna 44 stepena, zatvoreni Luvr i Ajfelova kula

RTS pre 54 minuta
Francuska zabeležila najtopliji dan u istoriji: Ekstremni toplotni talas aktivirao crveni meteo alarm, više od 40 smrtnih…

Francuska zabeležila najtopliji dan u istoriji: Ekstremni toplotni talas aktivirao crveni meteo alarm, više od 40 smrtnih slučajeva zbog utapanja!

Kurir pre 4 minuta
Pakao! Francuska zabeležila najtopliji dan u istoriji merenja temperature!

Pakao! Francuska zabeležila najtopliji dan u istoriji merenja temperature!

Telegraf pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaAustrijaŠvajcarskaVelika BritanijaNemačkaBelgijaLuksemburgŠpanijaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Pentagon traži još 80 milijardi dolara od američkog Kongresa za troškove rata protiv Irana

Danas pre 4 minuta
Senat usvojio rezoluciju protiv rata sa Iranom: Oštar udarac Trampu u Kongresu

Senat usvojio rezoluciju protiv rata sa Iranom: Oštar udarac Trampu u Kongresu

Danas pre 4 minuta
Pomorska agencija UN: Planira se evakuacija 11.000 pomoraca koji ne mogu kroz Ormuski moreuz

Pomorska agencija UN: Planira se evakuacija 11.000 pomoraca koji ne mogu kroz Ormuski moreuz

Danas pre 39 minuta
Putin u „ratnoj zamci“ i potencijalna cena mira

Putin u „ratnoj zamci“ i potencijalna cena mira

Danas pre 1 sat
Politiko: Mađarska odbila da podrži ubrzanje pregovora EU sa Ukrajinom i Moldavijom

Politiko: Mađarska odbila da podrži ubrzanje pregovora EU sa Ukrajinom i Moldavijom

Danas pre 2 sata