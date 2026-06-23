Evropa se guši u ekstremnom toplotnom talasu. Evo šta treba da znate

Snažan i dugotrajan toplotni talas zahvatio je velike delove zapadne i centralne Evrope, dok meteorolozi izdaju najviša upozorenja zbog vrućina koje prete da obore junske temperaturne rekorde.

Evo najvažnijih informacija. Koliko će biti vruće? Andora, Austrija, Belgija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Slovenija, Španija i Švajcarska nalaze se pod najvišim stepenom upozorenja zbog vrućine. Najteži uslovi očekuju se u velikim delovima Britanije, Francuske i Španije, gde bi temperature mogle da dostignu ili premaše 40 stepeni Celzijusa. U Francuskoj se više od polovine zemlje nalazi pod crvenim alarmom, najvišim nivoom upozorenja za