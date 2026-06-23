Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Fudbaleri Alžira pobedili su danas u Santa Klari posle preokreta Jordan 2:1, u utakmici drugog kola Grupe J na Svetskom prvenstvu i izbacili ga iz takmičenja.

Jordan je poveo golom koji je Nizar Al Rašdan u 36. minutu, a izjednačio je Nadir Benbuali u 69. minutu. Pobedonosni gol postigao je Amin Guiri u 82. minutu. Jordan je imao šansu već u prvom minutu kada je posle ubačenog centaršuta sa desne strane Al Rašdan glavom poslao loptu pored gola. Dva minuta kasnije na drugoj strani iskosa sa leve strane spoljni deo mreže pogodio je Guiri. U 12. minutu golman Alžira Luka Zidan odbranio je udarac sa distance Muse Tamarija.