Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Serbian News Media pre 8 minuta
Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Fudbaleri Alžira pobedili su danas u Santa Klari posle preokreta Jordan 2:1, u utakmici drugog kola Grupe J na Svetskom prvenstvu i izbacili ga iz takmičenja.

Jordan je poveo golom koji je Nizar Al Rašdan u 36. minutu, a izjednačio je Nadir Benbuali u 69. minutu. Pobedonosni gol postigao je Amin Guiri u 82. minutu. Jordan je imao šansu već u prvom minutu kada je posle ubačenog centaršuta sa desne strane Al Rašdan glavom poslao loptu pored gola. Dva minuta kasnije na drugoj strani iskosa sa leve strane spoljni deo mreže pogodio je Guiri. U 12. minutu golman Alžira Luka Zidan odbranio je udarac sa distance Muse Tamarija.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Trinaesti dan Mundijala - da li i baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji?

Trinaesti dan Mundijala - da li i baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji?

RTS pre 3 minuta
Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 28 minuta
Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva: 2 gola Halanda protiv Senegala

Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva: 2 gola Halanda protiv Senegala

Nedeljnik pre 33 minuta
Holand: Moja specijalnost su golovi, Francuska će osvojiti turnir

Holand: Moja specijalnost su golovi, Francuska će osvojiti turnir

RTS pre 38 minuta
Fudbaler Alžira: Sada imamo samopouzdanje pred sledeći meč

Fudbaler Alžira: Sada imamo samopouzdanje pred sledeći meč

Serbian News Media pre 3 minuta
Meč za lidera grupe L - Engleska silovito gura ili Gana iznenađuje (RTS 1, 22.00)

Meč za lidera grupe L - Engleska silovito gura ili Gana iznenađuje (RTS 1, 22.00)

RTS pre 38 minuta
Embape o trci sa Mesijem: "Leo uvek postiže golove, moraću više da radim"

Embape o trci sa Mesijem: "Leo uvek postiže golove, moraću više da radim"

Sportske.net pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoAlžir

Sport, najnovije vesti »

Gavrilović: Posle Radića, na udaru bi mogla da se nađe i Anketna komisija

Gavrilović: Posle Radića, na udaru bi mogla da se nađe i Anketna komisija

N1 Info pre 3 minuta
Mesi ispisao istoriju: Najbolji strelac svetskih prvenstava svih vremena

Mesi ispisao istoriju: Najbolji strelac svetskih prvenstava svih vremena

Vreme pre 33 minuta
Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva: 2 gola Halanda protiv Senegala

Norveška u nokaut fazi Svetskog prvenstva: 2 gola Halanda protiv Senegala

Nedeljnik pre 33 minuta
Mbape: Moraću još bolje kako bih stigao Mesija

Mbape: Moraću još bolje kako bih stigao Mesija

RTS pre 38 minuta
Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Fudbaleri Alžira pobedili Jordan i izbacili ga sa Svetskog prvenstva

Nedeljnik pre 28 minuta