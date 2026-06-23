Selektor: Želimo da pomognemo Holandu da osvoji Zlatnu kopačku

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Katarina Kostić
Selektor: Želimo da pomognemo Holandu da osvoji Zlatnu kopačku

Selektor fudbalske reprezentacije Norveške Stole Solbaken rekao je da će ekipa pomoći Erlingu Holandu da igra više utakmica na Svetskom prvenstvu kako bi postigao više golova. „Danas je on promašio otvorenu priliku, a mogao je čak da postigne i četiri gola.

Mislim, on je najbolji napadač, on ne igra za Francusku ili Argentinu, on postiže golove za Norvešku. Sada ima četiri gola, po dva na najvećoj sceni“, rekao je Solbaken posle utakmice protiv Senegala. Reprezentacija Norveške plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je pobedila Senegal 3:2, u utakmici drugog kola Grupe I. U toj pobedi Holand je bio dvostruki strelac. „Lakše je osvojiti Zlatnu kopačku kada igrate za Francusku ili Argentinu, ali
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