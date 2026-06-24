Nov sistem SP omogućio sramotne kalkulacije

Iako je glavni cilj svake reprezentacije na Svetskom prvenstvu da pobeđuje, završnica grupne faze donela je nekoliko scenarija u kojima poraz ne mora nužno biti najgori mogući ishod.

Kako se približavaju poslednje utakmice po grupama, sve je više kombinacija koje otvaraju zanimljive kalkulacije oko plasmana u nokaut-fazu. Svetsko prvenstvo 2026. prvo je izdanje turnira sa čak 48 reprezentacija. Ekipe su raspoređene u 12 grupa, a zbog proširenog formata čak 32 reprezentacije nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. Takav sistem znatno je zakomplikovao borbu za prolazak dalje, a dodatnu neizvesnost donela je i odluka FIFA da u slučaju jednakog broja