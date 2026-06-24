Nov sistem SP omogućio sramotne kalkulacije

B92 pre 39 minuta
Nov sistem SP omogućio sramotne kalkulacije

Iako je glavni cilj svake reprezentacije na Svetskom prvenstvu da pobeđuje, završnica grupne faze donela je nekoliko scenarija u kojima poraz ne mora nužno biti najgori mogući ishod.

Kako se približavaju poslednje utakmice po grupama, sve je više kombinacija koje otvaraju zanimljive kalkulacije oko plasmana u nokaut-fazu. Svetsko prvenstvo 2026. prvo je izdanje turnira sa čak 48 reprezentacija. Ekipe su raspoređene u 12 grupa, a zbog proširenog formata čak 32 reprezentacije nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. Takav sistem znatno je zakomplikovao borbu za prolazak dalje, a dodatnu neizvesnost donela je i odluka FIFA da u slučaju jednakog broja
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