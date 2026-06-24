Đilas (SSP): EU nije oslonac Vučićevog režima, ne odustajemo od Srbije u Evropi

Reagujući, kako je u saopštenju SSP navedeno, na izjavu profesora Mila Lompara da je Evropska unija tačka oslonca režima Vučić–Brnabić i da "druga Srbija" ne može da odustane od neistina koje govori decenijama, Đilas je poručio da ne postoje "prva i druga Srbija".

"Postoji jedna jedina koju svi koji smo njeni državljani podjednako volimo. Vi ovim rečima delite narod baš kao što to rade Vučić i radikali", naveo je Đilas u saopštenju.

On je ocenio da su oslonci aktuelne vlasti "kriminalci, batinaši, lažni novinari, lažne patriote, korumpirani policajci i tužioci, kao i biznismeni koji sa njim pljačkaju Srbiju".

Dodao je da je režim na međunarodnom planu u boljim odnosima sa Kinom i Rusijom nego sa Evropskom unijom, što se, kako je naveo, vidi iz izveštaja Evropske komisije i Evropskog parlamenta o Srbiji, kao i iz izjava evropskih zvaničnika.

Poručio je da "Ne Vučić - ne Evropa" ne dovodi do promena, već "Ne Vučić - Da Evropa".

"Za Srbiju u Evropi se borimo decenijama. Od te borbe u kojoj nema nikakvih neistina, nikada nećemo odustati", istakli su iz SSP-a.