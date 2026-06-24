Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Beta pre 20 minuta

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je u sredu da pisma koja su građanima stizala na kućne adrese "od kosovskih institucija, a koja se odnose na navodne krivične postupke", nisu dostavljena preko tog ministarstva, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u njihovoj dostavi.

U saopštenju se navodi da je povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa tim slučajevima "neistinito i krajnje zlonamerno", te da se vrši sa ciljem izazivanja uznemirenosti građana i urušavanja poverenja u institucije Srbije.

Ministarstvo je istaklo da građani nemaju razloga za brigu jer institucije Srbije nisu učestvovale niti će učestvovati u dostavi pisama koja su, kako je navedeno, "plod fabrikovanih navoda i montiranih politički motivisanih procesa".

Ocenjeno je i da takvi postupci institucija u Prištini predstavljaju grubo kršenje prava i doprinose destabilizaciji regiona, progonu Srba i daljem kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava.

Ministarstvo pravde navelo je da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se za dodatne informacije i uputstva mogu obratiti nadležnim državnim organima.

Iz ministarstva su saopštili da će nadležni organi postupati po prijavama građana i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do uznemiravanja javnosti i pogođenih pojedinaca.

(beta/cmg)

(Beta, 24.06.2026)

Povezane vesti »

Ministarstvo pravde: Pisma od privremenih institucija u Prištini nisu dostavljena preko nas

Ministarstvo pravde: Pisma od privremenih institucija u Prištini nisu dostavljena preko nas

Sputnik pre 1 sat
Ministarstvo pravde: Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Ministarstvo pravde: Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Serbian News Media pre 55 minuta
Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Serbian News Media pre 20 minuta
Ministarstvo pravde: Srbija nije učestvovala u dostavi pisama iz Prištine građanima

Ministarstvo pravde: Srbija nije učestvovala u dostavi pisama iz Prištine građanima

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Radio sto plus pre 15 minuta
Ministarstvo pravde: Pisma od privremenih institucija u Prištini nisu dostavljena preko Ministarstva

Ministarstvo pravde: Pisma od privremenih institucija u Prištini nisu dostavljena preko Ministarstva

NIN pre 24 minuta
Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Pravo u centar pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravdePriština

Politika, najnovije vesti »

Baletić (NPS): Višak u gradskoj kasi od devet milijardi dinara obmanjivanje građana

Baletić (NPS): Višak u gradskoj kasi od devet milijardi dinara obmanjivanje građana

Danas pre 10 minuta
Macut sa podsekretarom UN za mirovne misije: Srbija ceni ulogu UNMIK-a

Macut sa podsekretarom UN za mirovne misije: Srbija ceni ulogu UNMIK-a

RTS pre 5 minuta
Nastavljena sednica Skupštine, na dnevnom redu Zakon o presađivanju ljudskih organa

Nastavljena sednica Skupštine, na dnevnom redu Zakon o presađivanju ljudskih organa

Insajder pre 39 minuta
Nastavljena sednica Skupštine, na dnevnom redu Zakon o presađivanju ljudskih organa

Nastavljena sednica Skupštine, na dnevnom redu Zakon o presađivanju ljudskih organa

N1 Info pre 30 minuta
Macut sa Lakroom: Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji

Macut sa Lakroom: Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji

RTV pre 30 minuta