Građani nisu u obavezi da postupaju po pismima institucija iz Prištine

Beta pre 20 minuta

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je u sredu da pisma koja su građanima stizala na kućne adrese "od kosovskih institucija, a koja se odnose na navodne krivične postupke", nisu dostavljena preko tog ministarstva, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u njihovoj dostavi.

U saopštenju se navodi da je povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa tim slučajevima "neistinito i krajnje zlonamerno", te da se vrši sa ciljem izazivanja uznemirenosti građana i urušavanja poverenja u institucije Srbije.

Ministarstvo je istaklo da građani nemaju razloga za brigu jer institucije Srbije nisu učestvovale niti će učestvovati u dostavi pisama koja su, kako je navedeno, "plod fabrikovanih navoda i montiranih politički motivisanih procesa".

Ocenjeno je i da takvi postupci institucija u Prištini predstavljaju grubo kršenje prava i doprinose destabilizaciji regiona, progonu Srba i daljem kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava.

Ministarstvo pravde navelo je da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se za dodatne informacije i uputstva mogu obratiti nadležnim državnim organima.

Iz ministarstva su saopštili da će nadležni organi postupati po prijavama građana i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do uznemiravanja javnosti i pogođenih pojedinaca. (beta/cmg)

(Beta, 24.06.2026)