Pobeda i poraz Srpkinja na Vimbldonu

Danas pre 6 sati  |  Beta
Pobeda i poraz Srpkinja na Vimbldonu

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Vimbldon.

Kostović je u Londonu pobedila korejsku igračicu Jeonvu Ku sa 6:1, 6:4. Meč između Kostović i Ku, 184. i 172. teniserke sveta, trajao je sat i 20 minuta. Kostović se u drugom kolu kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona sastaje sa Slovakinjom Rebekom Šramkovom (136. na WTA listi), koja je bila bolja od sunarodnice i 222. teniserke sveta Viktorije Hrunčakove sa 7:6 (5), 7:6 (3). Sa druge strane, Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za
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