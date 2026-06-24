Selektor Engleske razočaran: Nisam očekivao da će rival biti toliko defanzivan

Kurir pre 15 minuta
Selektor Engleske razočaran: Nisam očekivao da će rival biti toliko defanzivan

Selektor fudbalske reprezentacije Englenske Tomas Tuhel izjavio je večeras nakon remija sa Ganom (0:0) da je selekcija Gane fizički dominantna koja se branila sa 10 igrača u niskom bloku. "Retko sam video tako fizički dominantno izdanje jedne ekipe.

Branili su se sa desetoricom igrača u veoma dubokom bloku, što nam je otežalo posao jer su bili izuzetno disciplinovani i snažni na svakoj poziciji. Trebalo nam je vremena da pronađemo ritam i način da probijemo njihovu odbranu. To je bila isključivo naša odgovornost", rekao je Tuhel za Bi Bi Si (BBC). Engleska je tokom meča stvarala prilike, ali nije uspela da pronađe put do mreže. "Bili smo oprezni da ne dozvolimo kontre. Stvarali smo poluprilike, ubacivanja i
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