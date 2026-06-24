Hrvatska golom Budimira pobedila Panamu na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Hrvatske pobedili su večeras u Torontu selekciju Paname 1:0, u drugom kolu Grupe L Svetskog prvenstva.

Strelac pobedonosnog gola bio je Ante Budimir u 54. minutu. Ranije danas, u istoj grupi, Engleska i Gana su odigrali nerešeno 0:0. Engleska i Gana imaju po četiri boda, Hrvatska je treća sa tri, a Panama je na četvrtom mestu bez bodova. Ovim porazom Panama je ostala bez šansi za plasman u šesnaestinu finala. U poslednjem kolu grupne faze, Hrvatska će igrati protiv Gane, a Panama protiv Engleske. Izjednačen početak Nakon izjednačenog početka, prvu priliku imala je