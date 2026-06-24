Tramp produžio vanredne mere za Zapadni Balkan

Nova pre 52 minuta
Tramp produžio vanredne mere za Zapadni Balkan

Američka administracija produžila je za još godinu dana vanredne mere za Zapadni Balkan, prvobitno uvedene 2001. godine na temelju procene da zbivanja u tom delu evropskog kontinenta predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost SAD-a.

Na veb-stranici Federalnog registra, koji je zapravo službeni glasnik američke administracije, u sredu je objavljena odluka s potpisom predsednika Donalda Trampa kojom se do 27. juna 2027. godine produžavaju mere koje je SAD uveo još za vreme mandata Džordža V. Buša, prenosi Jutarnji list. Time je uspostavljen pravni mehanizam koji SAD omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine osobama i grupama koje ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u
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