Modrić ušao u istoriju, Budimir spasio Hrvatsku protiv žilave Paname

Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1:0 (0:0) u Torontu u okviru grupe L i ostala u igri za plasman u narednu fazu turnira.

Meč je obeležila slaba igra "vatrenih" u prvom poluvremenu, ali i bolja reakcija u nastavku, kada je odluka i pala. Hrvatska je osvojila prva tri boda i ostala u trci za nokaut fazu, dok je Panama nakon drugog vezanog poraza i zvanično eliminisana sa turnira. Meč je ujedno bio istorijski jer je kapiten Hrvatske, Luka Modrić, zabeležio svoj jubilarni 200. nastup za nacionalni tim. Prvo poluvreme donelo je sporu igru Hrvatske, uz veliki broj grešaka i nedostatak