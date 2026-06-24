Počinje rasplet u grupi B - BiH pred pobedom

RTS pre 25 minuta
Počinje rasplet u grupi B - BiH pred pobedom

U toku su mečevi trećeg kola grupe B na Svetskom prvenstvu. Direktan prenos susreta između BiH i Katara je na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Kraj i u Sijetlu - 3:1 Bosna i Hercegovina završila je grupnu fazu kao treća. Kraj u Vankuveru - 2:1 Švajcarska je završila kao prva u grupi, a Kanada će sa druge pozicije u nokaut fazu. 90' Šest minuta nadoknade u Sijetlu - 3:1 BiH pred velikim trijumfom. 82' Ulazi Burnić - 3:1 Alajbegović je napustio igru, a Mahmić je dobio žuti karton zbog skidanja dresa prilikom proslave gola. 80' GOL! Mahmić za 3:1 Snašao se najbolje Mahmić nakon kornera i uz malo sreće nakon
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