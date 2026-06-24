Ronaldo: Kad ne dam gol – star sam… Uvek odigram kad treba!

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Ronaldo: Kad ne dam gol – star sam… Uvek odigram kad treba!

Likovao je malo Kristijano Ronaldo pred novinarima posle dva gola u pobedi Portugala nad Uzbekistanom sa 5:0 u drugom kolu Mundijala.

Na pitanje da li bi voleo da se tokom turnira sastane sa Lionelom Mesijem, portugalski napadač nije želeo previše da se bavi tom temom. „Bilo bi lepo, besmisleno vam je pitanje… Najvažnije je ono što se dogodilo danas. Pobedili smo i prošli grupu, a sada moramo da se spremimo za ono što dolazi. Znamo da nas čeka težak meč protiv Kolumbije, ali osnovni cilj bio je prolazak dalje i uspeli smo. Odigrao sam dobro i pomogao ekipi”, rekao je 41-godišnjak. Portugal je
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