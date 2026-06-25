Arsenal otkupio defanzivca za 40.000.000

Ekvadorski fudbaler Pjero Inkapije potpisao je višegodišnji ugovor sa Arsenalom, saopštio je londonski klub.

U saopštenju se navodi da je Arsenal aktivirao opciju otkupa ugovora ekvadorskog igrača od Bajer Leverkuzena, koja će da stupi na snagu 1. jula. Inkapije (24) je prošle sezone igrao na pozajmici u Arsenalu. Detalji ugovora nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je ekvadorski fudbaler potpisao ugovor sa londonskim klubom do juna 2031. godine, dok je Bajer Leverkuzen dobio obeštećenje od 40 miliona evra. Inkapije je prošle sezone odigrao 39 utakmica za