Arsenal otkupio defanzivca za 40.000.000

B92 pre 11 minuta
Arsenal otkupio defanzivca za 40.000.000

Ekvadorski fudbaler Pjero Inkapije potpisao je višegodišnji ugovor sa Arsenalom, saopštio je londonski klub.

U saopštenju se navodi da je Arsenal aktivirao opciju otkupa ugovora ekvadorskog igrača od Bajer Leverkuzena, koja će da stupi na snagu 1. jula. Inkapije (24) je prošle sezone igrao na pozajmici u Arsenalu. Detalji ugovora nisu saopšteni, ali britanski mediji navode da je ekvadorski fudbaler potpisao ugovor sa londonskim klubom do juna 2031. godine, dok je Bajer Leverkuzen dobio obeštećenje od 40 miliona evra. Inkapije je prošle sezone odigrao 39 utakmica za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zatišje pred buru u grupi E – Nemcima VAR poništio penal, Ekvador umalo poveo

Zatišje pred buru u grupi E – Nemcima VAR poništio penal, Ekvador umalo poveo

RTS pre 21 minuta
Ekvador želi da šokira Nemce - srpski zet i Kurasao daleko od čuda

Ekvador želi da šokira Nemce - srpski zet i Kurasao daleko od čuda

Nova pre 21 minuta
Grupa F UŽIVO: Derbi Japan – Švedska, ni Holanđani nisu sigurni

Grupa F UŽIVO: Derbi Japan – Švedska, ni Holanđani nisu sigurni

Sport klub pre 11 minuta
VIDEO Kako ovo nije faul? Pavlović u centru haosa na Mundijalu zbog odluke sudija

VIDEO Kako ovo nije faul? Pavlović u centru haosa na Mundijalu zbog odluke sudija

Nova pre 41 minuta
UŽIVO: „Pepe Le Strelac!“ Ponovo…

UŽIVO: „Pepe Le Strelac!“ Ponovo…

Sport klub pre 21 minuta
Prenos, Japan - Švedska: "Samuraji" se bore za prvo mesto u grupi, Šveđani za prolaz dalje

Prenos, Japan - Švedska: "Samuraji" se bore za prvo mesto u grupi, Šveđani za prolaz dalje

Večernje novosti pre 11 minuta
Prenos, Ekvador - Nemačka: Ekvadorcima se ne piše dobro! (video)

Prenos, Ekvador - Nemačka: Ekvadorcima se ne piše dobro! (video)

Večernje novosti pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalArsenalBajer Leverkuzen

Sport, najnovije vesti »

Izuzetno jaka konkurencija: Zvezda na turniru u Kipru započinje sezonu

Izuzetno jaka konkurencija: Zvezda na turniru u Kipru započinje sezonu

Danas pre 56 minuta
Senzacija Mundijala traži novi klub

Senzacija Mundijala traži novi klub

Danas pre 1 sat
Mađar mu nikako ne odgovara na travnatoj podlozi: Kecmanović bez plasmana u polufinale turnira na Majorki

Mađar mu nikako ne odgovara na travnatoj podlozi: Kecmanović bez plasmana u polufinale turnira na Majorki

Danas pre 2 sata
Crvena zvezda pobedom započela pripreme: Abu Fani asistent, Ivanić strelac

Crvena zvezda pobedom započela pripreme: Abu Fani asistent, Ivanić strelac

Danas pre 3 sata
Napunjen sef: Poznato koliko je Bosna i Hercegovina zaradila od istorijskog uspeha na Mundijalu

Napunjen sef: Poznato koliko je Bosna i Hercegovina zaradila od istorijskog uspeha na Mundijalu

Danas pre 3 sata