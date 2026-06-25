Posle napada na tanker UN prekinule evakuaciju brodova kroz Ormuski moreuz

Beta pre 1 sat

Pomorska organizacija UN (IMO) je prekinula evakuaciju brodova kroz Ormuski moreuz posle saopštenja britanske vojske da je jedan teretni brod danas pogođen projektilom kod obale Omana.

Šef IMO Gregor Dolinar je rekao da će sprovođenje plana da se zarobljeni brodovi pokrenu kroz moreuz biti odloženo dok IMO ne bude mogla da potvrdi garancije bezbednosti za evakuaciju.

Teretni brod koji je putovao kroz Ormuski moreuz rutom koju su UN odobrile, danas je pogođen projektilom, saopštio je Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) i rekao da je brod oštećen, ali niko nije povređen i da nema štete po morski svet.

Nije jasno ko je ispalio projektili, niti koji je tip broda koji je gađan.

Ovo saopštenje je objavljeno dok je nekoliko tankera krenulo tom rutom kroz moreuz uz suprotnu obalu, obalu Omana, ali je Iran zapretio brodovima koji idu tuda jer je tu rutu odobrila IMO bez dozvole Teherana.

Otvaranje alternativne rute kroz taj vitalni plovni put smanjio bi pritisak na svetsku privredu, ali bi Iranu oduzeo glavni adut tokom mirovnih pregovara koje vodi sa SAD.

Dve strane i dalje raspravljaju o uslovima privremenog mirovnog sporazuma - od toga kako da brodovi plove kroz tesnac Persijskog zaliva, do budućih iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Državni sekretar SAD Marko Rubio koji je u poseti zemljama Zaliva - američkim saveznicima, rekao je da je Vašington posvećen novoj ruti.

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je povećan, ali je dalje daleko ispod predratnih nivoa.

Cena nafte danas je nakratko pala do poslednje predratne cene, ispod 73 dolara po barelu, što je znak da tržište veruje da se situacija popravlja.

Britanska vojska: Pogođen tanker dok je prolazio UN odobrenom rutom kroz Ormuz

Teretni brod koji je putovao kroz Ormuski moreuz rutom odobrenom od strane Ujedinjenih nacija pogođen je danas projektilom, saopštila je britanska vojska.

Ovo saopštenje je stiglo u vreme kada je nekoliko tankera krenulo tom istom rutom kroz moreuz.

Iran je zapretio brodovima koji idu tom rutom uz obalu Omana. Rutu je promovisala UN pomorska agencija.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) prijavio je napad, i rekao da nema povređenih niti štete po životnu okolinu.

Otvaranje alternativne rute kroz taj vitalni plovni put oslobodio bi pritisak na svetsku privredu i oduzeo Iranu glavni adut tokom aktuelnih mirovnih pregovara sa SAD. Državni sekretar SAD Marko Rubio koji je u poseti zemljama Zaliva da pruži uveravanja američkim saveznicima, rekao je da je Vašington posvećen novoj ruti.

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je povećan ali je dalje daleko ispod predratnih nivoa. Cena nafte danas je na kratko pala do poslednje predratne cene ispod 73 dolara po barelu u znaku da tržište veruje da se situacija popravlja.

Dve strane i dalje raspravljaju o uslovima privremenog mirovnog sporazuma, od toga kako brodovi da kroz uska usta Persijskog zaliva do budućih iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Prema Memorandumu o razumevanju potpisanom prošle nedelje SAD i Iran imaju 60 dana da utvrde detalje sporazuma. Iako se pregovori održavaju iza zatvorenih vrata izgleda kao da predsednik SAD Donald Tramp i iranski lideri pregovaraju u javnosti, razmenjujući pretnje i tvrdeći da su dati ustupci koje druga strana negira.

Tankeri predvođeni brodom Stoik Vorior (Stoic Warriro) prošli su duž Ujedinjenih Arapskih Emirata i zatim Omana rano danas prolazeći omansko poluostrvo Musandam dosta blizu obale. Tu rutu su odredili Oman i Međunarodna pomorska organizacija, agencija UN.

Severno od te rute je koridor u centru moreuza kroz koji su se brodovi kretali slobodno pre rata, prevozeći oko jedne petine svetske nafte i prirodnog gasa.

Iran je rekao da je minirao taj put posle početka napada SAD i Izraela na njega 28. februara.

Iako su neki brodovi izlazili iz moreuza uz američku vojnu pomoć napori UN agencije su najnoviji napori za oslobađanje zarobljenih brodova. Prevozna kompanija Maersk javila je da su njegov brod kontejner Maersk Baltimor i još jedno čarter plovilo danas izašli iz moreuza.

Prošle nedelje 125 brodova prošlo je kroz moreuz, što je povećanje u odnosu na 33 koliko ih je prošlo prethodne nedelje, prema pomorskim podacima.

Prema kompaniji S&P Global juče je prošlo 78 brodova kroz moreuz, najviše od početka rata ali i dalje ispod proseka pre rata od 130 ili više.

Pomorski ogranak Revolucionarne garde koji je izgleda reagovao na novu rutu i povećan saobraćaj danas je izdao upozorenje, koje je prenela iranska državna novinska agencija Irana.

Garda je navela da je ruta uspostavljena bez obaveštenja ili koordinacije s Iranom i nazvala je to "neprihvatljivim i potpuno opasnim".

"Jedina dozvoljena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ruta koju je proglasila Islamska Republika Iran. Saobraćanje brodova van tih ruta je jako opasno i zabranjeno", navela je iranska garda i dodala da će se pozabaviti sa onima koji to krše, ne precizirajući kako.

(Beta, 25.06.2026)