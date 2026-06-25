Kako vlast zatvara evropska vrata?

Danas pre 4 sati  |  Mladen Ilić
Kako vlast zatvara evropska vrata?

U Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope (PSSE) u utorak je usvojena rezolucija o Srbiji, uz značajnu većinu glasova za (89 od 116), a predstavnici vlasti u srpskoj delegaciji su, nakon njihovih neprihvaćenih amandmana, procenili da on „nekako nije objektivan“, te da je deo „orkestriranog i dogovorenog“ procesa.

Ipak, do dana rasprave i glasanja, o izveštaju na osnovu kojeg je izrađena usvojena rezolucija nije se puno govorilo, bilo je najava poseta članova monitoring misije, sastanaka sa predstavnicima vlasti, opozicije, studenata, ali joj se nije pridavao isti značaj kao “nikad oštrijim” dokumentima koji se usvajaju u Evropskom parlamentu. U finalnoj verziji ove rezolucije PS SE istaknut je niz problema koji se tiču izbornog procesa, pravosuđa, slobode medija, ali i
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