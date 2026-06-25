Na Adi Ciganliji se utopio muškarac

Na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija oko 18.35 se dogodila nesreća, u kojoj je život izgubila jedna muška osoba.

Muškarac koji je izvučen iz vode starosti je oko 20 godina, a na lice mesta je po pozivu ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći. „Oko 18.35 Zavod za urgentnu medicinu dobio je poziv da se u Adi nalazi osoba bez svesti. Po dolasku na lokaciju, ekipa Hitne pomoći počela je reanimaciju koja je trajala više od sat vremena, nakon čega su konstatovali smrt“, izjavili su u Hitnoj pomoći za RTS.