Vreme danas sunčano uz 35 stepeni

Danas pre 3 sata  |  Beta
Vreme danas sunčano uz 35 stepeni

U Srbiji će danas da bude pretežno sunčano sa temperaturom do 35 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uz lokalni razvoj oblačnosti kraktotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se oćekuju u brdsko – planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najniža temperatura od 16 stepeni do 22, najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 22 stepena, a najviša dnevna oko 34.
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