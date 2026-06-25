Vreme danas sunčano uz 35 stepeni

U Srbiji će danas da bude pretežno sunčano sa temperaturom do 35 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uz lokalni razvoj oblačnosti kraktotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se oćekuju u brdsko – planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najniža temperatura od 16 stepeni do 22, najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 22 stepena, a najviša dnevna oko 34.