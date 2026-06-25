Vučević, Brnabić i Mali pozvali građane da dođu na miting SNS

Rukovodstvo Srpske napredne stranke (SNS) u liku Miloša Vučevića, predsednika SNS, Ane Brnabić, potpredsednice, i Siniše Malog, člana Predsedništva, pozvali su pristalice da dođu na miting naprednjaka 27. juna u Beogradu.

Oni su poziv uputili u video poruci gde nose šešire u bojama srpske zastave. Видимо се у суботу 27. јуна у Београду. Србија побеђује! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 @milos_vucevic @anabrnabic #SNS #Srbija pic.twitter.com/RN56RowOgu — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) June 25, 2026 Vučević, Brnabić i Mali u kratkom videu, objavljenom na nalozima stranke na društvenim mrežama, pozvali su građane da dođu na miting njihove stranke kako bi tamo videli robote kako igraju „Moravac“ „ili Sinšu“ Malog kako