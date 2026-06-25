Tek je jun, a već imamo "krađu" leta: Inter poludeo na Čelsi zbog Markovog transfera

Jedan od najtalentovaniji bekova sveta Marko Palestra odlučio je da potpiše za Čelsi, a ne za Inter kako se već nedeljama unazad spekulisalo.

Inter je želeo da Palestra bude direktna zamena za Denzela Dumfrisa, koji je otišao u Real Madrid, ali odugovlačili su i "spuštali cenu", pa se iz prikrajka pojavio Čelsi i "ukrao" ga. Usmeni dogovor je pao u toku jučerašnjeg dana i Marko Palestra će od 1. jula biti fudbaler Čelsija i tako postaje prvo pojačanje novog trenera Ćabija Alonsa koji ga je lično ubedio da izabere "plavce". Navodno, Ćabi Alonso je rekao Palestri da mu se divi na sjajnoj sezoni u Kaljariju