Tek je jun, a već imamo "krađu" leta: Inter poludeo na Čelsi zbog Markovog transfera

Mondo pre 56 minuta  |  Milutin Vujičić
Tek je jun, a već imamo "krađu" leta: Inter poludeo na Čelsi zbog Markovog transfera

Jedan od najtalentovaniji bekova sveta Marko Palestra odlučio je da potpiše za Čelsi, a ne za Inter kako se već nedeljama unazad spekulisalo.

Inter je želeo da Palestra bude direktna zamena za Denzela Dumfrisa, koji je otišao u Real Madrid, ali odugovlačili su i "spuštali cenu", pa se iz prikrajka pojavio Čelsi i "ukrao" ga. Usmeni dogovor je pao u toku jučerašnjeg dana i Marko Palestra će od 1. jula biti fudbaler Čelsija i tako postaje prvo pojačanje novog trenera Ćabija Alonsa koji ga je lično ubedio da izabere "plavce". Navodno, Ćabi Alonso je rekao Palestri da mu se divi na sjajnoj sezoni u Kaljariju
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