Veliki Radinci u petak četiri sata bez struje

SREMSKA MITROVICA/VELIKI RADINCI – Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak, 26. juna 2026. godine, bez električne energije ostaće potrošači u: Veliki Radinci – celo selo Od 09.00 do 13.00 časova Nadležni apeluju na građane da tokom najavljenog prekida u snabdevanju električnom energijom prilagode svoje aktivnosti i po potrebi isključe osetljive električne uređaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi.