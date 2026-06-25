Veliki Radinci u petak četiri sata bez struje

Ozon pre 1 sat
Veliki Radinci u petak četiri sata bez struje
SREMSKA MITROVICA/VELIKI RADINCI – Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak, 26. juna 2026. godine, bez električne energije ostaće potrošači u: Veliki Radinci – celo selo Od 09.00 do 13.00 časova Nadležni apeluju na građane da tokom najavljenog prekida u snabdevanju električnom energijom prilagode svoje aktivnosti i po potrebi isključe osetljive električne uređaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi.
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