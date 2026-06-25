Danas toplo, temperature do 35 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa temperaturama od 16 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 34 stepena. Početkom naredne nedelje očekuje se toplije vreme sa temperaturama, u većini mesta od 35 do 38 stepeni.