Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Serbian News Media pre 2 sata
Iran upozorio na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je danas na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz i zapretila brodovima koji se ne pridržavaju „odgovarajućih mera“.

Budućnost Ormuskog moreuza, strateškog plovnog puta za trgovinu, koji je Iran zatvorio tokom rata, ostaje sporna tačka u razgovorima između Teherana i Vašingtona. Iran razmatra uvođenje putarine, koja nije postojala pre rata, dok se Sjedinjene Američke Države ( SAD) protive tome, tvrdeći da je to „međunarodni plovni put“, iako se vode moreuza graniče i sa Iranom i sa Omanom. „Jedina ovlašćena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ona koju je objavila Islamska
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