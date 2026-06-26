Kralj Čarls se ne vraća u Bakingemsku palatu

Danas pre 6 sati  |  Fonet
Kralj Čarls se ne vraća u Bakingemsku palatu

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila neće živeti u Bakingemskoj palati ni nakon završetka višegodišnje obnove vredne 369 miliona funti, već će i dalje ostati u rezidenciji Klarens Haus, pokazuje najnoviji finansijski izveštaj kraljevske porodice, saopšteno je danas.

Bakingemska palata, zvanična londonska rezidencija britanskog monarha od 1837. godine, nakon završetka renoviranja u martu naredne godine ostaće administrativno i ceremonijalno sedište monarhije. Odluka da kraljevski par ne preseli u palatu doneta je, kako navode zvaničnici u izjavama za javni servis Bi-Bi-Si (BBC), kako bi se omogućio veći pristup javnosti ovoj istorijskoj zgradi. Obnova palate traje deset godina i finansira se kroz privremeno povećanje tzv.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Beta pre 1 sat
Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Serbian News Media pre 1 sat
Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Radio sto plus pre 58 minuta
Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Britanski kralj objavio da je platio porez i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Pravo u centar pre 1 sat
Kralj Čarls otkrio koliko plaća porez: Prvi put objavljeni podaci o njegovim finansijama, objavljen i poreski račun pri

Kralj Čarls otkrio koliko plaća porez: Prvi put objavljeni podaci o njegovim finansijama, objavljen i poreski račun pri

Mondo pre 3 sata
Kralj Čarls neće živeti u Bakingemskoj palati ni posle obnove vredne 369 miliona funti

Kralj Čarls neće živeti u Bakingemskoj palati ni posle obnove vredne 369 miliona funti

Nova pre 5 sati
Kralj Čarls prvi put objavio koliko poreza plaća - prvi britanski monarh u moderno doba koji je to učinio

Kralj Čarls prvi put objavio koliko poreza plaća - prvi britanski monarh u moderno doba koji je to učinio

N1 Info pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCČarls III

Svet, najnovije vesti »

Bivši Trampov savetnik priznao krivicu za nezakonito zadržavanje poverljivih informacija

Bivši Trampov savetnik priznao krivicu za nezakonito zadržavanje poverljivih informacija

Danas pre 48 minuta
Lavrov: Neiskrena tvrdnja Rubija da na sastanku Putina i Trampa u Ankoridžu nije bilo nikakvog dogovora

Lavrov: Neiskrena tvrdnja Rubija da na sastanku Putina i Trampa u Ankoridžu nije bilo nikakvog dogovora

Danas pre 1 sat
Još jedna Trampova uredba o glasanju na izborima proglašena neustavnom

Još jedna Trampova uredba o glasanju na izborima proglašena neustavnom

Danas pre 1 sat
Cene nafte nastavile pad nakon obnove saobraćaja kroz Ormuski moreuz

Cene nafte nastavile pad nakon obnove saobraćaja kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 23 minuta
Peskov: Zabrana ruske zastave na turniru u Rumuniji je skandalozna

Peskov: Zabrana ruske zastave na turniru u Rumuniji je skandalozna

RTV pre 33 minuta