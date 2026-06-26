Kralj Čarls se ne vraća u Bakingemsku palatu

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila neće živeti u Bakingemskoj palati ni nakon završetka višegodišnje obnove vredne 369 miliona funti, već će i dalje ostati u rezidenciji Klarens Haus, pokazuje najnoviji finansijski izveštaj kraljevske porodice, saopšteno je danas.

Bakingemska palata, zvanična londonska rezidencija britanskog monarha od 1837. godine, nakon završetka renoviranja u martu naredne godine ostaće administrativno i ceremonijalno sedište monarhije. Odluka da kraljevski par ne preseli u palatu doneta je, kako navode zvaničnici u izjavama za javni servis Bi-Bi-Si (BBC), kako bi se omogućio veći pristup javnosti ovoj istorijskoj zgradi. Obnova palate traje deset godina i finansira se kroz privremeno povećanje tzv.