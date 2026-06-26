Obala Slonovače u šesnaestini finala SP, Ekvador pobedio Nemačku

Radio 021 pre 13 minuta  |  Beta
Obala Slonovače u šesnaestini finala SP, Ekvador pobedio Nemačku

Fudbaleri Obale Slonovače plasirali su se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Filadelfiji pobedili Kurasao 2:0, u poslednjem, trećem kolu Grupe E. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Oba gola za Obalu Slonovače postigao je Nikolas Pepe u šestom i 64. minutu. Reprezentacija Obale Slonovače se u šesnaestinu finala plasirala sa druge pozicije na tabeli Grupe E sa šest bodova. Uz Obalu Slonovače, plasman iz Grupe E sa prvog mesta je i pre ovog kola ostvarila selekcija Nemačke, koja je takmičenje u grupnoj fazi, nakon današnjeg poraza od Ekvadora 1:2, završila sa, takođe, šest bodova. Treće mesto zauzela je reprezentacija Ekvadora sa četiri boda,
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