Bivši ministar odbrane Rusije Sergej Ivanov preminuo je danas u 73. godini, saopštili su njegova porodica i Kremlj. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kremlj je saopštio da je Ivanov preminuo danas, ne navodeći uzrok smrti niti druge detalje. Predsednik Rusije Vladimir Putin je izrazio saučešće porodici Ivanova. Putin je 2001. godine imenovao Ivanova za ministra odbrane, i tu funkciju je obavljao do 2007. godine. Kada je Putin odlučio da se 2008 povuče sa predsedničke funkcije zbog ograničenja mandata i preuzme premijersku, Ivanov je bio smatran njegovim najverovatnijim naslednikom. Međutim, Putin je izabrao