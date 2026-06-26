Rukometaši Partizana dobili protivnike u Ligi šampiona

RTS pre 5 sati
Rukometaši Partizana dobili protivnike u Ligi šampiona

Rukometaši Partizana igraće protiv Vesprema, Fukse Berlina i Porta u okviru grupe A Lige šampiona.

Rukometni klub Partizan, minule sezone osvajač četiri trofeja (Superkup, Svesrpski kup, Kup Srbije i državno prvenstvo), vraća se posle 13 godina u Ligu šampiona. Predvođeni selektorom reprezentacije Srbije Raulom Gonzalesom, crno-beli će kao domaćini igrati u Hali "Aleksandar Nikolić". Crno-beli će ugostiti Vesprem, Fukse Berlin i Porto u okviru grupe A. Sastav svih grupa: Grupa A: Vesprem, Fukse Berlin, Porto, Partizan; Grupa B: Nant, Melsungen, Visla Plok,
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