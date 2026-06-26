U Gračanici postavljen bilbord “Vidovdan 2026”

GRAČANICA - Nakon što je tzv. kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći postavili novi, na kojem je ostao samo natpis "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu".

Tzv. kosovska policija u četvrtak je intervenisala tokom postavljanja bilborda, a kao sporan deo natpisa navedena je reč zavet. Na bilbordu se pored natpisa "Vidovdan" i "Dobro došli u Gračanicu" nalaze i prikazi Manastira Gračanica i Spomenika kosovskim junacima sa Gazimestana. Opština Gračanica je uredno i na vreme obavestila tzv. kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u Gračanici, uoči obeležavanja