U Gračanici postavljen bilbord "Vidovdan 2026" (video)

Kao sporan deo natpisa označena je reč "zavet" Tokom noći postavljen je novi bilbord sa natpisom "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu" Nakon što je tzv. kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći postavili novi, na kojem je ostao samo natpis "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu". Tzv. kosovska policija u četvrtak je intervenisala tokom postavljanja bilborda, a kao sporan deo natpisa