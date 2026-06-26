U Gračanici postavljen bilbord "Vidovdan 2026" (video)

Blic pre 1 sat
U Gračanici postavljen bilbord "Vidovdan 2026" (video)
Kao sporan deo natpisa označena je reč "zavet" Tokom noći postavljen je novi bilbord sa natpisom "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu" Nakon što je tzv. kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći postavili novi, na kojem je ostao samo natpis "Vidovdan 2026 - Dobro došli u Gračanicu". Tzv. kosovska policija u četvrtak je intervenisala tokom postavljanja bilborda, a kao sporan deo natpisa
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