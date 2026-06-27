Vidovdanski vikend u Srbiji: Predizborna kampanja bez izbora

BBC News pre 26 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Žarka Radoja/BBC Pripreme za miting Srpske napredne stranke u Beogradu 27. juna

Od svih crvenih slova u verskom pravoslavlnom kalendaru, nigde se kao na Vidovdan, 28. juna, ne ukrštaju razumevanje nacionalnog identiteta i politika.

Ovogodišnji vidovdanski vikend nije izuzetak - u Beogradu vlast pravi skup„Srbija - jedna porodica“, dok su studenti u „Vidovdanskom maršu“ ka Kraljevu, gde će u nedelju, na dan praznika, biti okupljanje.

Oba skupa prati snažna nacionalna ikonografija i jasna obeležja predizborne kampanje, iako izbori nisu ni raspisani.

„Na jesen nas čekaju te ključne odluke", rekao je predsednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević za Radio-televiziju Srbije.

Takve najave dolaze u trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećava nove socijalne mere usmerene ka siromašnijim stanovnicima i penzionerima.

Istovremeno, vlast gomila optužbe protiv studenata i onih koji ih podržavaju da su simulirali upotrebu zvučnog topa godinu dana ranije, što je bio jedan od ključnih događaja u prethodnih godinu i po dana protesta.

Studenti odbacuju te optužbe.

Još nije poznato šta je bio izvor zvuka koji je pokrenuo stampedo tokom 16-minutne tišine 15. marta.

Koliko god se činilo da se predizborna kampanja zahuktava, ključni elementi, kakvi se očekuju u takvim prilikama, nedostaju na obe strane.

Ne zna se ni datum izbora, ali ni koji će pojedinci ući u trku i za koja mesta kada se zakaže izlazak na birališta, što je i jedan od zahteva studenata.

Šta se dešava u Beogradu?

Aleksandar Vučić pozvao je na skup koji će se održati ispred Skupštine Srbije, prekoputa Pionirskog parka ograđenog više od godinu dana i nedostupnog Beograđanima, u kojem se nalaze ljudi koji se predstavljaju kao pristalice vlasti.

Dan pre skupa prostor ispred Skupštine bio je zatvoren za saobraćaj, postavljani su bina, stolice i beli šatori.

„Da pokažemo svim našim građanima šta je budućnost.

„Posebno pozivam vas mlade, jer vi ste oni koji treba da vodite zemlju. Ali ne smemo da delimo zemlju, moramo da pokažemo poštovanje prema starijima", rekao je Vučić u video-poruci objavljenoj na njegovoj Instagram stranici.

Dok je govorio, pored njega su bila dva robota u srpskoj narodnoj nošnji, Milutin i Dragutin, koji će takođe biti ispred skupštine i igrati srpsko kolo, kako je rekao.

Poslednjih meseci, a posebno posle predsednikove posete Kini najavljuje se kineska investicija u razvoj humanoidnih robota u Šapcu, i drugih ulaganja u visoku tehnologiju.

Najavljeno je da će na skupu biti govora o socijalnim merama za naredne mesece, ali ne svim, već će deo njih biti predstavljen i u ponedeljak.

„Čućete sa kojim političkim ciljevima, idejama, političkom platformom, pa i nazivom liste ćemo izaći na predstojeće parlamentarne izbore", kazao je Vučević.

Slobodan Maričić/BBC Dosadašnji slogan Srbija pobeđuje bio je izlepljen ispred Skupštine Srbije

Slobodan Maričić/BBC Ispod belih šatora naslagani su voda i sokovi

Pogledajte video Sukobi sa policijom posle vidovdanskog protesta u Beogradu 2025.

Šta se dešava u Kraljevu?

Dok su se ispred Skupštine Srbije razapinjali beli šatori, pojedini studenti su se spremali da u subotu krenu peške iz Kragujevca ka Kraljevu, udaljenom 60 kilometara.

Da su pošli dan ranije, možda bi im se ukrstili putevi sa predsednikom Vučićem, koji je u selu Adrani, nadomak Kraljeva, trebalo da otvori deonicu Moravskog koridora.

Od kada su počeli protesti, studenti i oni koji ih podržavaju pešačili su ka različitim delovima Srbije na proteste, ali i u sklopu kampanje „Student u svakom selu", čiji je cilj bio da dopru do što više ljudi.

„Prošle godine smo koracima spajali gradove, ljude i ideje.

„Na tom putu su nastala prijateljstva, uspomene i trenuci koje i danas prepričavamo. Za Vidovdan se vraćamo tamo gde je sve počelo", napisali su.

Studenti su najavili ovaj skup sa porukom „Sve se vidi na Vidovdan", uz fotografiju srpske vojske i predstavnika crkve u odeći iz prošlosti.

Pre više od šest vekova odigrao se Boj na Kosovu na Vidovdan, između srpske i moćnije turske vojske, i ta bitka do danas je istican kao jedan od kamena-temeljaca nacionalnog identiteta.

Kosovo, koje pojedini zovu „svetom srpskom zemljom" proglasilo je nezavisnost 2008. godine, ali studenti, u do sada predstavljenom programu, insistiraju na njegovom očuvanju i kao „sastavnom delu Srbije".

Skup u nedelju organizuju u gradu, u koji je zbog blizine granici sa Kosovom, stiglo najviše srpskih izbeglica posle NATO bombardovanja 1999. godine.

Pre godinu dana studenti su organizovali masovni protest u Beogradu, posle koga je došlo do više sukoba sa policijom, koju su pojedinci tada optužili za prekomernu upotrebu sile i brutalnost.

Osamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 121 zemlje, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

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(BBC News, 06.27.2026)