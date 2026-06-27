Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 5,5 odsto

NIN pre 11 sati  |  Tanjug
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 5,5 odsto

Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5 odsto u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od 29. juna zaključno sa 5. julom.

Prema novoj Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja je objavljena u Službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin od ponedeljka 29. jula iznosi 68,40 dinara po litru, umesto 64,80 dinara kolika je trenutno. Akciza na gasna ulja (dizel) povećava se sa sadašnjih 66,64 na 70,34 dinara po litru, a na olovni benzin sa 68,90 na 72,72 dinara po litru. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne
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