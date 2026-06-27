Vlada Srbije povećala akcize na naftne derivate

Sputnik pre 2 sata
Vlada Srbije povećala akcize na naftne derivate

Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5 odsto u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od 29. juna zaključno sa 5. julom.

Prema novoj Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja je objavljena u Službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin od ponedeljka 29. jula iznosi 68,40 dinara po litru, umesto 64,80 dinara kolika je trenutno. Akciza na gasna ulja (dizel) povećava se sa sadašnjih 66,64 na 70,34 dinara po litru, a na olovni benzin sa 68,90 na 72,72 dinara po litru. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Vlada Srbije povećala akcize na gorivo za oko 5,5 odsto

Vlada Srbije povećala akcize na gorivo za oko 5,5 odsto

Insajder pre 2 sata
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto

RTV pre 2 sata
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto. Ovo su nove vrednosti za dizel i benzin.

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto. Ovo su nove vrednosti za dizel i benzin.

Blic pre 2 sata
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 5,5 odsto

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za 5,5 odsto

NIN pre 2 sata
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto: Benzin i dizel skuplji od 29. juna

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto: Benzin i dizel skuplji od 29. juna

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto - novi iznosi će se primenjivati sedam dana

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto - novi iznosi će se primenjivati sedam dana

Euronews pre 1 sat
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto

Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 5,5 odsto

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijeakcizenaftaekonomija

Ekonomija, najnovije vesti »

Cena Moravskog koridora najviše skočila, to je najskuplji auto-put u Evropi

Cena Moravskog koridora najviše skočila, to je najskuplji auto-put u Evropi

Ozon press pre 17 minuta
Velika promena u DHL-u utiče na milione u Nemačkoj

Velika promena u DHL-u utiče na milione u Nemačkoj

B92 pre 17 minuta
Ovog meseca ističe uredba o zaštiti domaće industrije

Ovog meseca ističe uredba o zaštiti domaće industrije

Nova ekonomija pre 46 minuta
Simbolična podrška za agroekološke mere u Srbiji

Simbolična podrška za agroekološke mere u Srbiji

Poljoprivreda.info pre 1 sat
Saudi Aramco nastavlja utovar nafte u Ras Tanuri, raste ponuda nafte

Saudi Aramco nastavlja utovar nafte u Ras Tanuri, raste ponuda nafte

SEEbiz pre 31 minuta