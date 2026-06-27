Muškarac uboden nožem kod Studentskog grada

Muškarac star oko 40 godina uboden je nožem jutros u 4.38 časova kod Studentskog grada i sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Hitna pomoć je tokom noći intervenisala 129 puta, od čega 29 puta na javnim mestima, a najviše poziva stiglo je od astmatičara. U Ulici Mije Kovačevića 15, u 20.12 časova, biciklista star 22 godine zadobio je lakše povrede nakon što je naleteo na motor. Motociklista star 40 godina lakše je povređen kada je u Bulevaru maršala Tolbuhina u 21.24 časova naleteo na automobil. U Ulici Vojvode Stepe 657, u 00.15 časova, muškarac star 31 godinu zadobio je lakše povrede